توت قلواك : حكومة جنوب السودان نفذت ما التزمت به تجاه الشعب السوداني بتحقيق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، إن حكومة جنوب السودان نفذت ما التزمت به تجاه الشعب السوداني بتحقيق السلام.
جاء ذلك خلال مخاطبته لحفل توقيع اخر أوراق التفاوض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية امس بفندق كراون بالعاصمة جوبا.
وقال توت انه سيقوم بمخاطبة سلفاكير بهذا الإنجاز المهم ايذانا ببدء الاحتفال، وقال “الان قادة الكفاح المسلح يمكنهم زيارة الخرطوم بالقيام بمسؤولياتها لان المسؤولية اصبحت الان مشتركة”، مضيفا الان عليكم القيام بمسؤولياتكم في العمل داخل أجهزة الدولة.
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