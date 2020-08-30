عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 30 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

اجتماعٌ لمُعالجة الهيكل الراتبي الجديد

حمدوك إلى جوبا

البرهان يوجه بإنشاء غرف طوارئ لمساعدة متضرري من الفيضان

الشفافية تطالب الحكومة بالإفصاح عن العائد المادي لمؤتمر أصدقاء السودان

الشفافية: خرقٌ دستوريٌّ في قرارات لجنة التمكين بشأن القضاة

تخصيص مستشفيات بالخرطوم لاستقبال المرضى

تسجيل (37) إصابة (كورونا) جديدة ولا وفيات

براءة ثلاثة أشخاص من التلاعب باستيراد الأدوية

بلاغ اتّهام كاذب وإشانة سُمعة في مُواجهة رجل أعمال شهير

قرارٌ باستئناف الرحلات الجوية بين الخرطوم والولايات

السُّلطات تعلن قبول شهادة فحص (كورونا) من كل المؤسسات الصحية السعودية

تكوين اتحاد الناشرين السودانيين

وقفة احتجاجية للعاملين بمجلس الصحافة

وزير الري يقود وفد السودان لاجتماع وزراء المياه بشأن سد النهضة بأديس

الخرطوم: مُفاوضات “سد النهضة” بصيغتها الحالية لن تقُود لنتائج

أخبار اليوم

البرهان يتفقد بالمركب المتاثرين بالفيضان وينشئ غرفة طوارئ.

الحكومة ومسار دارفور يوقعان بجوبا علي بروتوكول الترتيبات الأمنية.

لجان المقاومة:مستهدفون من عدة جهات ومحاولات لابعادنا عن أهدافنا.

الصحة :107حاله جديده لفيروس كورونا بدون وفيات.

حمدوك: سننهي ثقافة العنف.

الوطن

البرهان يوجه بانشاء غرف طوارئ لمساعدة المتضررين من الفيضان

حمدوك يتوجه إلى جوبا اليوم لحضور توقيع اتفاق السلام

هشام السوباط رئيساً لنادي الهلال

ارتفاع مناسيب النيل يتواصل وتأثر الكثير من المناطق

مطالبات بفرض حالة الطواريء بالبلاد

الدار

محكوم بالإعدام يفشل في الانتحار للمرة الثانية

القبض على مجموعة تنتحل صفة لجنة التفكيك

بالصورة والقلم.. التماسيح تقتحم منازل المواطنين بمروي وإجلاء النساء والأطفال عبر الأسوار

تفاصيل جديدة لهروب سائق بنك بـ(5) ألف دولار

ملكة بريطانيا ترد على شكوى سوداني فصل تعسفياً بالخرطوم

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان فيزياء

آخر لحظة

كسلا .. هدوء نسبي والوالي يطالب بمساءلة المتورطين

البرهان يخوض معركة الفيضان مستقلاً (مركب)

حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

حمدوك الي جوبا ويتسلم ترشيحات الوزراء غداً

ضبط (5) نظاميين سابقين ينتحلون اسم (إزالة التمكين)

Advertisements

النيل الدولية

الحكومة ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول للسلام بدارفور

البرهان يوجه بإنشاء غرف طوارئ لمساعدة المتضررين من الفيضان

حمدوك الى جوبا غدا لحضور توقيع اتفاق سلام السودان

النيل يواصل اجتياحه المدمر والمياه تغمر طرق قومية

الري: مناسيب النيل تواصل في تسجيل أرقام قياسية

الصحة: تسجيل (107) حالة إصابة بفيروس كورونا

وزير الري: مفاوضات سد النهضة تحتاج الى إرادة سياسية

السوداني الدولية

السيول تجتاح ” ودرملي ” والأهالي يستغيثون

جامعة البحر الأحمر تحدد 16 سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة والامتحانات

وصل سعر الانبوبة الى 3 آلاف جنيه والخبز الى 5 جنيهات

تركاوي يتابع الموسم الصيفي مع اللجنة المكلفة

اليوم التالي

‏البرهان لـ (اليوم التالي): وجهنا الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات

شداد تمسك بالقرار.. (اليوم التالي) تنفرد بنشر خطاب اعتذار السوباط عن قيادة الهلال

تمديد حظر التجوال بكسلا

دعوى قضائية ضد المجلس السيادي وأعضائه العسكريين و”التغيير” لعدم تشكيل التشريعي

القوات المسلحة

القائد العام يتفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلات وبحري

على راس وفد رفيع المستوى حمدوك الى جوبا اليوم

الري: مناسيب النيل تواصل في تسجيل أرقام قياسية

الحكومة ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول للسلام بدارفور

ﺍﻻنتباهة

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻳﻮﻗﻌﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻟﻠﺴﻼﻡ

ﺣﻤﺪﻭﻙ: ﺳﻨﻨﻬﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ

ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻭﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ: ﺃﻗﻮﻝ ﻳﺎ ﺇﻧﺘﻲ ﻳﺎ ﺃﻏﺮﻕ!

ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻨﺎﺳﻴﺐ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻏﺮﻑ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺑﺎ

صوت الأمة

مفرح : استرداد 44 عقارا من قيادات النظام البائد وأشقاء المخلوع

الأمة القومي يحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية أحداث كسلا

القبض على نظاميين انتحلو اسم لجنة التفكيك

البرهان يوجه بإنشاء غرف طوارئ لمساعدة متضرري الفيضانات

السوداني

البرهان يوجه الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات

أهالي توتي يطلقون نداء استغاثة لنجدتهم عقب انهيار جانب من الترس الواقي للمدينة

فيضان النيل يغمر شارع الجامعة في قلب الخرطوم من اتجاه كبري المك نمر

أديب لـ (السوداني) أصدرنا إعلان مثول لكل من له صلة بفض الاعتصام

حمدوك إلى جوبا

تِرِك: لن نتراجع عن مطلب إبعاد الوالي حتي لو وصلنا مرحلة الخراب الشامل