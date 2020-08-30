موقع أمريكي يكشف تفاصيل “طبق الذهب” الذي قدمه ابن زايد لـ”إسرائيل”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف موقع “ساوث فرونت” الأمريكي، المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، النقاب عن نية الإمارات وإسرائيل انشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطري، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع الأمريكي، عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها، قولها، إن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضحت المصادر، أن وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخراً، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية، مشيرةً إلى أن انهيار الدولة اليمنية وعدم الاستقرار المستمر، مهدا الطريق للإمارات.

وأضافت المصادر أن “التحالف التكتيكي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، لديه كل الفرص للتنافس مع النفوذ الإيراني المتوسع في المنطقة، والسعودية التي كانت لسنوات الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ضد إيران، تُركت خارج الخطة، وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للمملكة التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة، وتعقدت بسبب تدخلها شبه الناجح في اليمن”

وفي تعليقه على التقرير الأمريكي، قال الكاتب الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة “وطن” نظام المهداوي، إن اليمن اليوم محتل من إسرائيل، وأي شخص يتغاضى عن هذه الحقيقة لا يعرف أبجديات التحالف الإماراتي الصهيوني.

وأضاف مهداوي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قررت الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جريرة #سقطرى اليمنية المحتلة من الإمارات، واجب تحرير اليمن كما تحرير #فلسطين و#الإمارات يقع على عاتق كل عربي ومسلم”.