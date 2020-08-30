الأمم المتحدة تدعو إلى إنزال عاجل لمئات المهاجرين العالقين في المتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت الأمم المتحدة إلى إنزال عاجل لأكثر من 400 مهاجر ولاجئ عالقين على متن ثلاث سفن تبحر منذ أسابيع في مياه المتوسط بعد إنقاذهم.

وقالت منظمة الهجرة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم السبت في بيان مشترك إن “مجموعة تتكون من 27 مهاجرا ولاجئا بينهم امرأة حامل وأطفال انطلقوا من الساحل الليبي، تم إنقاذهم من قبل طاقم السفينة التجارية “ميرسك إتيان” في 5 أغسطس. وهؤلاء موجودون حتى الآن على متن السفينة لمدة ثلاثة أسابيع. يجب إيجاد حل وضمان إنزالهم في أحد الموانئ الآمنة”.

إضافة إلى ذلك يبحر قرابة 200 لاجئ ومهاجر في المتوسط ​​على متن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لمنظمة “لويز ميشيل” غير الحكومية.

ويوجد 200 شخص على متن سفينة تابعة لمنظمة Sea Watch 4 غير الحكومية.

وشددت الأمم المتحدة على أن أي تأخير في إنزال المهاجرين العالقين محفوف بعواقب وخيمة ليس فقط عليهم بل أيضا على أفراد طواقم السفن التي أنقذتهم، مشيرة إلى أن المهاجرين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وحماية دولية.

RT