تجمع ثوار السودان الجديد يتوسط بين الحلو ووفد التفاوض

أعلن رئيس تجمع ثوار السودان الجديد آدم دبالو عن وجهة التجمع لتقريب وجهات النظر بين وفدي الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، ووفد الحكومة برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، من أجل اقرار سلام مستدام.
وأعلن دبالو عن ترتيبات للحاق بالمتحاورين في جوبا، والمساهمة في تسريع عملية السلام، وجدد دعوته للفرقاء السياسيين لتغليب مصلحة البلاد، والعمل على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وقطع الطريق أمام المتربصين بوحدة البلاد، واعتبر دبالو بحسب صحيفة الجريدة، أن الفترة الانتقالية فرصة لبناء الدولة السودانية وتجاوز مرارات الماضي وانصاف المهمشين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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