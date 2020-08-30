الشرطة تطلق حملة (البرق الخاطف)

تنطلق اليوم الأحد بحوش الخليفة عملية “البرق الخاطف” من قبل شرطة ولاية الخرطوم لملاحقة عصابات النهب والخطف. وسيشهد تدشين الحملة مدير الشرطة ونائبه وعدد من القيادات بحسب صحيفة الصيحة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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