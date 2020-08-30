الخرطوم تشهد أعلى معدل (فيضان) غداً الإثنين

نشرت اللجنة الفنية للفيضان أمس السبت جدول التنبؤات بمناسيب النيل بالمحطات للثلاثة أيام المقبلة ابتداءً من اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ويتوقع أن تسجل جميع المحطات ارتفاعاً في منسوب النيل خلال الثلاثة أيام المقبلة ما عدا محطة دنقلا شمالي السودان.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يتوقع أن تسجل محطة الخرطوم أعلى منسوب لها في تاريخها منذ مئة عام، بمقاس 17.53 متر خلال يومي الإثنين 31 أغسطس والثلاثاء أول سبتمبر المقبلين.

وواصلت مناسب النيل ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباش وسجلت في محطة الخرطوم أمس 17.48 متراً مرتفعة 22 سم وفي شندي 18.06 متراً ليقترب من أعلى رقم مسجل 18.07 متراً، فيما توقعت لجنة الفيضانات أن يصل المنسوب في الخرطوم اليوم 17.51 متراً ليرتفع يوم الإثنين إلى 17.53 متراً.

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وكررت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقاماً غير مسبوقة.

وأوضحت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في يوم 26 و27 و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية اليوم (الأحد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)