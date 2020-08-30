اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماعات متناحرة في بورتلاند الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت في مدينة بورتلاند الأمريكية التي شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وقالت الشرطة: إن “أعمال العنف وقعت في منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات”.

وذكرت شرطة بورتلاند على “تويتر” أن “تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين”.

وأضافت “تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات”.

ونقل فرع محلي لمحطة “إن.بي.سي” عن الشرطة قولها إن شخصا لقي حتفه في إطلاق نار، ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.