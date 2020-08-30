أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
– البرهان يوجه الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات
– أهالي توتي يطلقون نداء استغاثة لنجدتهم عقب انهيار جانب من الترس الواقي للمدينة
– فيضان النيل يغمر شارع الجامعة في قلب الخرطوم من اتجاه كبري المك نمر
– اديب لـ (السوداني) أصدرنا إعلان مثول لكل من له صلة بفض الاعتصام
– حمدوك إلى جوبا الأحد 30 أغسطس 2020م
– تِرِك: لن نتراجع عن مطلب إبعاد الوالي حتي لو وصلنا مرحلة الخراب الشامل.
صحيفة أخبار اليوم:
– البرهان يتفقد بالمركب المتاثرين بالفيضان وينشئ غرفة طوارئ.
– الحكومة ومسار دارفور يوقعان بجوبا علي بروتوكول الترتيبات الأمنية.
– لجان المقاومة:مستهدفون من عدة جهات ومحاولات لابعادنا عن أهدافنا.
– الصحة :107حاله جديده لفيروس كورونا بدون وفيات.
– حمدوك: سننهي ثقافة العنف
صحيفة آخر لحظة:
– كسلا .. هدوء نسبي والوالي يطالب بمساءلة المتورطين
– البرهان يخوض معركة الفيضان مستقلاً (مركب)
– حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار
– حمدوك الي جوبا ويتسلم ترشيحات الوزراء غداً
– ضبط (5) نظاميين سابقين ينتحلون اسم (إزالة التمكين)
صحيفة اليوم التالي :
– البرهان لـ (اليوم التالي): وجهنا الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات
– شداد تمسك بالقرار.. (اليوم التالي) تنفرد بنشر خطاب اعتذار السوباط عن قيادة الهلال
– تمديد حظر التجوال بكسلا
– دعوى قضائية ضد المجلس السيادي وأعضائه العسكريين و”التغيير” لعدم تشكيل التشريعي.
صحيفة السوداني الدولية:
– السيول تجتاح ” ودرملي ” والأهالي يستغيثون
– جامعة البحر الأحمر تحدد 16 سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة والامتحانات
– وصل سعر الانبوبة الى 3 آلاف جنيه والخبز الى 5 جنيهات
– تركاوي يتابع الموسم الصيفي مع اللجنة المكلفة
صحيفة صوت الأمة:
– مفرح : استرداد 44 عقارا من قيادات النظام البائد وأشقاء المخلوع
– الأمة القومي يحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية أحداث كسلا
– القبض على نظاميين انتحلو اسم لجنة التفكيك
– البرهان يوجه بإنشاء غرف طوارئ لمساعدة متضرري الفيضانات
صحيفة الوطن:
– البرهان يوجه بانشاء غرف طوارئ لمساعدة المتضررين من الفيضان
– حمدوك يتوجه إلى جوبا اليوم لحضور توقيع اتفاق السلام
– هشام السوباط رئيساً لنادي الهلال
– ارتفاع مناسيب النيل يتواصل وتأثر الكثير من المناطق
– مطالبات بفرض حالة الطواريء بالبلاد
صحيفة القوات المسلحة :
– القائد العام يتفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلات وبحري
– على راس وفد رفيع المستوى حمدوك الى جوبا اليوم
– الري: مناسيب النيل تواصل في تسجيل أرقام قياسية
– الحكومة ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول للسلام بدارفور
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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