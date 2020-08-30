أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

– البرهان يوجه الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات

– أهالي توتي يطلقون نداء استغاثة لنجدتهم عقب انهيار جانب من الترس الواقي للمدينة

– فيضان النيل يغمر شارع الجامعة في قلب الخرطوم من اتجاه كبري المك نمر

– اديب لـ (السوداني) أصدرنا إعلان مثول لكل من له صلة بفض الاعتصام

– حمدوك إلى جوبا الأحد 30 أغسطس 2020م

– تِرِك: لن نتراجع عن مطلب إبعاد الوالي حتي لو وصلنا مرحلة الخراب الشامل.

صحيفة أخبار اليوم:

– البرهان يتفقد بالمركب المتاثرين بالفيضان وينشئ غرفة طوارئ.

– الحكومة ومسار دارفور يوقعان بجوبا علي بروتوكول الترتيبات الأمنية.

– لجان المقاومة:مستهدفون من عدة جهات ومحاولات لابعادنا عن أهدافنا.

– الصحة :107حاله جديده لفيروس كورونا بدون وفيات.

– حمدوك: سننهي ثقافة العنف

صحيفة آخر لحظة:

– كسلا .. هدوء نسبي والوالي يطالب بمساءلة المتورطين

– البرهان يخوض معركة الفيضان مستقلاً (مركب)

– حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

– حمدوك الي جوبا ويتسلم ترشيحات الوزراء غداً

– ضبط (5) نظاميين سابقين ينتحلون اسم (إزالة التمكين)

صحيفة اليوم التالي :

– ‏البرهان لـ (اليوم التالي): وجهنا الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات

– شداد تمسك بالقرار.. (اليوم التالي) تنفرد بنشر خطاب اعتذار السوباط عن قيادة الهلال

– تمديد حظر التجوال بكسلا

– دعوى قضائية ضد المجلس السيادي وأعضائه العسكريين و”التغيير” لعدم تشكيل التشريعي.

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صحيفة السوداني الدولية: – السيول تجتاح ” ودرملي ” والأهالي يستغيثون

– جامعة البحر الأحمر تحدد 16 سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة والامتحانات

– وصل سعر الانبوبة الى 3 آلاف جنيه والخبز الى 5 جنيهات

– تركاوي يتابع الموسم الصيفي مع اللجنة المكلفة صحيفة صوت الأمة: – مفرح : استرداد 44 عقارا من قيادات النظام البائد وأشقاء المخلوع

– الأمة القومي يحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية أحداث كسلا

– القبض على نظاميين انتحلو اسم لجنة التفكيك

– البرهان يوجه بإنشاء غرف طوارئ لمساعدة متضرري الفيضانات صحيفة الوطن: