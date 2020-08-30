اجتازوا رهبة كورونا قبل الامتحان .. (6) تلاميذ يجلسون لشهادة الأساس السودانية في بكين

تمكن (6) تلاميذ سودانيين بالعاصمة الصينية من التغلب على هاجس كورونا والجلوس لامتحانات شهادة الأساس للعام 2020م بمركز تم اعداده بمقر السفارة السودانية في بكين. وفق صحيفة أخر لحظة

الخطوة المهمة جاءت بمتابعة مباشرة من سفير السودان لدى الصين د. جعفر كرار بعد أن اصاب اليأس اولياء امور الطلاب واعتقدوا عدم امكانية جلوس ابنائهم فب ظل تفشي الجائحة.

السفير جعفر ابدى اهتمامه الشخصي بالتلاميذ رغم قلة عددهم حيث تم تجهيز قاعة الامتحانات بتطبيق الاحترازت الصحية المطلوبة للوقاية من جائحة كرونا مع توفير الأدوات والمعدات المطلوبة، من كاميرات مراقبة وانشاء غرفة كنترول لمراقبة عملية سير الامتحانات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )