وزير الري: طريقة التفاوض الحالية لملف سد النهضة لن تقود لنتيجة

نفى وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس وجود تحفظات من جانبهم لاستئناف التفاوض حول سد النهضة، مبيناً أن اعتراضهم كان على تمديد الجولة الحالية التزاماً منهم بموجهات الاتحاد الأفريقي، معلناً جاهزيتهم للعودة الى طاولة التفاوض في أية لحظة.

وكشف عباس خلال مؤتمر صحفي، السبت، وفق صحيفة السوداني وجود تباعد في المواقف التفاوضية لمصر وإثيوبيا عما كان عليه الامر في جولة التفاوض التي جرت في يوليو الماضي من خلال طرح الجانبين لقضايا تم الاتفاق حولها مسبقاً خلال الجولة الحالية، وجدد وزير الري التأكيد على أن طريقة التفاوض الحالية لن تقود لاتفاقٍ،

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مضيفاً: “السودان يعتقد أن التفاوض هو الطريق الوحيد ويصر عليه، لكن ليس تفاوضاً إلى ما لا نهاية”، داعياً إلى تغيير طريقة التفاوض بحكم أنه لا بديل عنه لحلحلة القضايا والوصول لاتفاق، وقطع ياسر عباس بمقدرة الدول الثلاث على حلحلة الخلافات الفنية، بيد أن الجوانب القانونية في حاجة لتوفر الارادة السياسية، ما يتطلب مناقشة الأمر على مستوى رؤساء الدول حتى يسهل التوصُّل لاتفاقٍ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )