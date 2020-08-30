التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة والثورية (الاثنين)

وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالأحرف الأولى على آخر الاوراق المتعلقة بمفاوضات السلام بجوبا مساء السبت بفندق كراون بالعاصمة جوبا.

وتم التوقيع السبت على ورقة القضايا السياسية بين وفد الحكومة المفاوض والحركة الشعبية لتحرير السودان- الجبهة الثورية وقع نيابة عن الحكومة السودانية المستشار بوزارة العدل السودانية، سبت حامد هجانا، ووقع نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الأمين العام، إسماعيل خميس جلاب، كما وقع د. ضيو مطوك عن فريق الوساطة.

وتم التوقيع أيضا على ورقة القضايا القومية بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية المختلفة وهي اخر أوراق التفاوض وبهذا يكون قد اسدل الستار على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بكامل فصائلها

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و قررت الوساطة وفق ( سونا ) التوقيع النهائي لاتفاق السلام يوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت جوبا بقاعة الحرية في عاصمة جنوب السودان.

تجدر الاشارة الي ان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك سيحضر التوقيع النهائي يوم الاثنين كما سيشهد الحضور أيضا العديد من ممثلي وقيادات الدول الصديقة للسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )