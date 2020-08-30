إتحاد الكرة : حماية لجنة تطبيع الهلال مسئوليتنا

قال بروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني للكرة، إنهم اتخذوا قرارهم في المكتب التنفيذي للاتحاد بتكليف لجنة تطبيع من أجل ادارة شئون نادي الهلال في مهمة محددة يتم خلالها إقامة جمعيتين عموميتين؛ الأولى للنظام الأساسي، والثانية انتخابية.

وأبان في تنوير اعلامي عقب اعلان قرار تعيين اللجنة ان أي قرار يصدره الاتحاد يتم تنفيذه ، وهو معني بحماية لجنة تطبيع نادي الهلال حتى تؤدي مهمتها المنوط بها.

وذكر شداد وفق (سونا ) ان إرضاء كل التنظيمات أمر صعب جداً،، مشيرا ال ان الاختيار تم بناءً على معايير محددة من جانب الاتحاد، وأبان رئيس الاتحاد ان الإفراط في الاساءة والعمل على إبعاد كل المتقدمين لخدمة الرياضة بالتهم الجزاف أمر غير أخلاقي، مؤكدا انهم تحملوا في العمل الرياضي الاساءة والتحقير والتهم، وطالب بضرورة الا يكون الديدن المتبع في الوسط الرياضي بأن يجد كل من يتقدم لخدمة الرياضة الشتائم من أجل الاقصاء لانه واقع محزن بكل تأكيد.

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واشار شداد الى انه شخصياً تعرض للكثير من الاتهامات وظل هو كمال شداد، وأن هشام السوباط أضحى جزء من تاريخ الحركة الرياضية ربما يستمر في خدمة الرياضة وربما يؤدي مهمته في التكليف المتفق عليه ويرحل، مؤكدا ان حماية لجنة التطبيع التي تم تعيينها بعد جهد مسئوليتهم في الاتحاد.

من حانبه قال الطاهر يونس نائب رئيس لجنة تطبيع الهلال انهم يتقدمون بالشكر الجزيل للاتحاد السوداني لكرة القدم، على الثقة والاهتمام بالشأن الهلالي، مؤكداً انهم سيكونون عند حسن الظن، وسيجتهدوا من أجل تقديم أفضل أداء ممكن والسعي لاستكمال كل الجهود التي بذلت من جانب المجلس السابق برئاسة الدكتور أشرف الكاردينال.

واوضح ان هناك عطاء كبير في الهلال لأسماء سابقة سيعملون على استكماله لتحقيق الآمال التي يتطلع إليها الأهلة، وقال الطاهر يونس انه يتمنى من الاعلام دعم لجنة التطبيع لتأدية مهامها في الفترة المحددة لتكوينها

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )