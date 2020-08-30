اعلان حالة الطوارئ فى ولاية كسلا

اصدر مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا المكلف امر طوارئ باعلان حالة الطوارئ العامة فى الولاية اعتبارا من الاحد الثلاثين من اغسطس الجاري ولمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وخول امر الطوارئ للسلطات المختصة حظر دخول الاشخاص ووسائل النقل للمدة المحددة فى الاعلان و دخول اى مباني او تفتشيها و تفتيش الاشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري او ابيض ومصادرته وفق القانون بجانب الحجز على الاموال والمحال والسلع والاشياء المخالفة لأي قانون

كما منح امر الطوارئ وفق ( سونا ) السلطات المختصة حظر وتنظيم حركة الاشخاص او نشاطهم او حركة الأشياء او سائل النقل والاتصال ، بجانب اعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في اي جريمة مخالفة للقانون او تهدد الامن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الارض او العقار او المتحركات او اجهزة الكترونية واجهزة الاتصالات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )