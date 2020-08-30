البرهان يوجه الجيش بإنزال آلياته وإغاثة متضرري السيول والفيضانات

وجَّه رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإنشاء غرف طوارئ لتوفير مساعدات عاجلة للمتضرريين وبتوفير احتياجاتهم.

وقال البرهان وفق صحيفة (اليوم التالي): “تم تشكيل مفارز من الجيش مع الدفاع المدني والمواطنين في مناطق (الكلاكلة والشقيلاب وودرملي)، وسيشرف قادة المناطق العسكرية على توفير إحتياجات المتضررين، وسنتواصل مع والي الخرطوم لتنسيق الجهود”،

وأضاف: “وفرنا قلابات ولودرات وشكائر وخيام ومقطورات مياه للمتضررين، كما وجهنا سلاح المهندسين باستخدام كل آلياته لمكافحة السيول والفيضانات”، مؤكداً أنهم سيسهمون مع حكومة ولاية الخرطوم لدعم توطين أهالي ودرملي.

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مضيفا: “الجيش سيضع كل إمكاناته المادية واللوجستية والبشرية لتخفيف معاناة أهلنا في كل الولايات المتأثرة بالخريف”.

وتفقد رئيس المجلس السيادي متضرري السيول والفيضانات بمناطق الكلاكلة والشقيلاب وودرملي صباح (السبت)، ورافقه رئيس هيئة الأركان، وقادة المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، وقائد سلاح المهندسين، ومدير شركة زادنا العالمية، ومدير علا ومندوب من منظومة الصناعات الدفاعية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )