- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 30 أغسطس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
ذكر مجلس الوزراء السوداني أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك سيتوجه اليوم الأحد، يرافقه وفد رفيع المستوى، لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية.
وكانت الحكومة السودانية ووفود الحركات المسلحة بمسار دارفور (غرب السودان) قد وقعت، مساء الجمعة بجوبا، بالأحرف الأولى على 7 بروتوكولات، شملت قضايا السلطة، والنازحين واللاجئين، والرعاة والمزارعين، والأرض والحواكير (الأراضي المجتمعية والمصطلح مشتق من كلمة حكر أو احتكار)، والعدالة والمساواة والمصالحة، والتعويضات وجبر الضرر، وتقاسم الثروة.
ومن المقرر أن يتم اليوم التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الثامن الخاص بالترتيبات الأمنية بعد اكتمال صياغته النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء يتوجه إلى جوبا لحضور توقيع اتفاق السلام اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.