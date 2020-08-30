أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا المكلف امر طوارئ باعلان حالة الطوارئ العامة فى الولاية اعتبارا من الأحد الثلاثين من أغسطس الجاري ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. امر الطوارئ للسلطات المختصة يشمل حظر دخول الاشخاص ووسائل النقل للمدة المحددة فى الاعلان و دخول أى مباني او تفتشيها و تفتيش الاشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري او ابيض ومصادرته وفق القانون بجانب الحجز على الاموال والمحال والسلع والاشياء المخالفة لأي قانون. كما منح أمر الطوارئ السلطات المختصة حظر وتنظيم حركة الاشخاص او نشاطهم أو حركة الأشياء او سائل النقل والاتصال ، بجانب اعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في أي جريمة مخالفة للقانون او تهدد الامن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الارض او العقار او المتحركات او اجهزة الكترونية واجهزة الاتصالات.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إعللان الطوارئ في كسلا اعتبارا من اليوم ولمدة 3 اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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