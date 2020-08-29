تطورات خطيرة بشأن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة عبر موقع تويتر، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب. حددت موعداً لجلسات محاكمة عدد من المقيمين أصحاب الجنسية الفلسطينية والأردنية، والمعتقلين منذ أكثر من عام بتهمة دعم “المقاومة”.

وعبر سلسلة تغريدات رصدتها “وطن“، قال الحساب إن جلسات المحكمة ستنطلق اعتباراً من مطلع الشهر القادم، أي بعد حوالي 3 أسابيع من اليوم. مرفقاً قائمة بـ36 اسماً قال إنها لعدد من الشخصيات التي سيتم محاكمتها.

حملات اعتقالات

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي أوقفت السعودية ما يزيد عن 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها بتهم دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة.

كما شملت الحملة عدداً من المقيمين الفلسطينيين في حملة شنتها في فبراير الماضي، من بينهم أقارب وأبناء لشخصيات اعتقلت في الحملة الأولى. بحسب ما أكد حساب معتقلي الرأي آنذاك.

ومن بين معتقلي الحملة الأولى القيادي الحمساوي “محمد الخضري” 81 عاماً، والذي كان مسئولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان. كما تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة، ونجله الأكبر “هاني”.