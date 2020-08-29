مشايخ آخر زمن.. عادل الكلباني غلب مطربي المهرجانات وأثار جدلا واسعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني، عقب تغريدة له رد من خلالها على تساؤل وجهه له أحد المغردين بأسلوب اعتبره متابعوه غير لائق برجل دين.

وقال “الكلباني” في تغريدته التي رصدتها “وطن” وبعد أن قام بإعادة نشر تغريدة لأحد المغردين يتساءل فيها: “يا شيخ متى سمعت وأم عبدالإله أغنية رومانسية وأنتم صايمين؟ يمكن تفتيني مشتهي أسمع أغنية مع زوجتي حاليا، احنا صايمين ونبي نروق بارك الله فيك”.

ليرد عليه الكلباني بما نصّه: “خليها تغني لك بحبك يا حمار”.

وقوبلت تغريدة الكلباني بهجوم وسخرية وانتقادات حادة، من قبل المغردين والنشطاء، والذين اعتبروا في حديث الرجل خروج عن المألوف واللائق لرجل دين ودعوة.