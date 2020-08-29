هكذا علقت حركة حماس على إلغاء الإمارات لقانون مقاطعة الاحتلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت حركة حماس السبت، على قرار السلطات الإماراتية بإلغاء قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، بموجب مرسوم رئاسي.

ووصف القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري في تغريدة بموقع “تويتر” القرار بأنه “انقلاب في الموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية، وإعلانا رسميا عن الاصطفاف مع الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية”.

وفي وقت سابق السبت، ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت الوكالة: “يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي”.

وسمحت الإمارات لمواطنيها، بموجب المرسوم، “بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.

عربي21