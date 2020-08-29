أردوغان: سنجعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه يسعى لجعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا.

وقال الرئيس التركي، إن حكومته عازمة على جعل البلاد قاعدة عالمية للانتاج والتكنولوجيا، باعتباها تقع بين 3 قارات.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مركز “MESS” للتكنولوجيا فضلا عن 40 مصنعا، بمدينة إسطنبول، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وأشار أردوغان إلى أن هذا المركز بني باستثمار قيمته 200 مليون ليرة تركية (حوالي 27,3 مليون دولار).

وأوضح الرئيس التركي أن المركز سيقدم التعليم المجاني لـ40 ألف شخص سنويًا، وسيكون منطلقًا لفتح عهد جديد في التكنولوجيا التنافسية.