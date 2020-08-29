حكومة الوفاق الليبية تعلن تعيين وزير مفوض للدفاع ورئيس جديد للأركان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، اليوم السبت، تعيين وزير مفوض للدفاع ورئيس جديد للأركان، في بيانين نصا على تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من وقت صدورها.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الليبية، على “فيسبوك”، بعنوان “قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 47 لسنة 2020 بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي”.

وقالت: “إنه بعد الإطلاقع على الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي في 2015، وقانون الخدمة العسكرية وقانون تقاعد العسكريين وقانون إعادة تنظيم الجيش الليبي والقانون الخاص بصلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي يتم تعيين الفريق أول محمد على أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي”.

وأضافت: “يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه من أحكام”.

ونشرت حكومة الوفاق بيانا آخر، على صفحتها على “فيسبوك” بعنوان: “قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 566 لسنة 2020 بشأن تكليف بمهام”.

وذكر البيان أنه “تم تكليف العقيد المهندس صلاح الدين على عبد الله النمروش وزيرا مفوضا للدفاع”، مضيفا: “يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فايز السراج قرارا، الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.

ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.