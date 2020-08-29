الرئيسية/أخبار/ مدير عام الشرطة بكسلا :سننفذ القانون بحذافيره أخبار منذ 9 دقائق 0 قال المدير العام لقوات الشرطة بكسلا سننفذ القانون بحذافيره وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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