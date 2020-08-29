107 إصابات جديدة.. "الصحة" تعلن آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا

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السبت 29 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٦ اصابات في الخرطوم، وإصابة واحدة في ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٣٣٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و ١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٦١٢ شخصا.
وشددت وزارة الصحة، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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