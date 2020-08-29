عاجل| الطرق والجسور ترفع درجات الطوارئ للحد الأقصى وتنوه لأخذ الحذر ببعض الطرق

رفعت إدارة التٱهيل والصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور درجات الطوارئ للحد الاقصى.

واكدت وفق “سونا” على تواجد فرق العمل في كل المواقع على مدار ال24 ساعة لاسيما في طريق مدني القضارف منطقة الخياري عند كبري الرهد بسبب عبور مياه الفيضان.

ونوهت الهيئة القومية للطرق بأن طريق التحدي الخرطوم شندي عند منطقة ود رملي وطريق الخرطوم مدنى في منطقة الجديد الثورة قد تعرضا لمياه الفيضان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )