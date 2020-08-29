شاهد بالصور «البرهان» يستقل قارباً مبحراً في أحياء الخرطوم ويفترش الأرض مع المتأثرين بالفيضانات

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تبادل رواد التواصل الإجتماعي صوراً لافتة لرئيس مجلس السيادة «عبد الفتاح البرهان» مفترشاً على الأرض مع المنكوبين من جراء الفيضانات ببعض أحياء العاصمة الخرطوم.
كما ظهر في صور أخرى وفق صحيفة السوداني التقطها له هواة حصلت عليها (السوداني) من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يستقل قارباً للطواف على الأحياء المتأثرة بفيضان النيل، في مشهد غير معتاد.
وكان البرهان قد قال خلال جولته لمواطن تحدث عن اوضاعهم المأسوية «عارفين الحالة شينه ما بتسر العدو».
ووجه القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بوجبات طوارئ جاهزة عاجلا للمتضرريين بالكلاكلة والشقيلاب من مستودعات الجيش.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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