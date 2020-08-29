المدير التنفيذي لشرق النيل يتفقد التروس النيلية

تفقد المدير التنفيذي ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ الاستاذ علي احمد الشيخ ظهر السبت التروس النيلية الواقية من خطر الفيضانات والسيول والمناطق ذات الهشاشة والوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها مياه الفيضانات و المعالجات التي تمت في هذا الشان لمنطقة العيلفون ومنطقة الدبيبة.
ووجه المدير التنفيذي بحسب ( سونا) الجهات الهندسية بتوفير عدد من الآليات ( لوادر – وقلابات ) وتوفير الجازولين لطلمبات شفط المياه و الخيش لتدعيم التروس داعيا إلي احكام التنسيق مع البني التحتية والدفاع المدني وكافة الجهات ذات الصلة واستنفار الجهود الشعبية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني و الاستفادة من طاقات الشباب و لجان المقاومة والخدمات والتغيير لدرء آثار السيول والفيضانات و العمل من الجهات الرسمية بالمحلية لمكافحة الأوبئة، وتنظيم حملات للنظافة في الأحياء والشوارع الرئيسية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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