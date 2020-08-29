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المدير التنفيذي لشرق النيل يتفقد التروس النيلية

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تفقد المدير التنفيذي  ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ الاستاذ علي احمد الشيخ ظهر السبت  التروس النيلية  الواقية  من خطر الفيضانات  والسيول والمناطق ذات الهشاشة  والوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها مياه الفيضانات و المعالجات التي تمت في هذا الشان لمنطقة  العيلفون ومنطقة  الدبيبة.

ووجه  المدير التنفيذي بحسب ( سونا) الجهات الهندسية بتوفير عدد من الآليات  ( لوادر –  وقلابات ) وتوفير الجازولين لطلمبات شفط المياه و الخيش لتدعيم التروس  داعيا إلي احكام التنسيق مع البني التحتية  والدفاع المدني وكافة الجهات ذات الصلة واستنفار الجهود الشعبية  والرسمية ومنظمات المجتمع المدني و الاستفادة من طاقات الشباب  و لجان المقاومة  والخدمات والتغيير  لدرء آثار السيول والفيضانات و العمل من الجهات الرسمية بالمحلية لمكافحة الأوبئة، وتنظيم حملات للنظافة في الأحياء والشوارع الرئيسية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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