أظهر مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، رد رئيس مجلس السيادة الفريق أول «عبد الفتاح البرهان»،وفق صحيفة السوداني على مواطن أشار له إلى أوضاعهم الصعبة، خلال تفقده السبت للمنكوبين من جراء الفيضانات قائلاً «كلامك دا والله في رأسي، نحن العندنا كلو حانسخرو ليكم، أصلو ما بنبخل عليكم»مضيفاً : « نحن شايفين حال الناس وعارفنو، الحاله شينه وما بتسر العدو والله».
وبالمقابل رد المواطن على «البرهان» بقوله: « الله يفتح عليك وربنا يقويك إن شاء الله وقت النهار الحار دا» وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد قام بزيارة تفقدية صباح اليوم السبت للمتأثرين من فيضان النيل بالكلاكلات جنوبي الخرطوم، الذين يعيشون أوضاعا مأساوية حرجة عقب هدم منازلهم وتشردهم منها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : بماذا رد «البرهان» على مواطن خلال تفقد المنكوبين من جراء الفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.