اثارت صورة جمعت نجم كرة القدم هيثم مصطفى والفنانة عشة الجبل جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن مناسبة الصورة خصوصا ان هيثم عرف بحرصه الشديد في الظهور، بينما اكد آخرون وفق صحيفة السوداني ان ظهور هيثم مع الفنانة اعلاه يشير وبوضوح لدعمه لها في الحادث الذي تعرضت له مؤخرا . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة للبرنس هيثم مصطفي مع عشة الجبل تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.