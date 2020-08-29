شهدت إحدى مناطق ريفي مدينة بحري ليلة أمس أغرب حالة طلاق في المنطقة. وحسب شاهد عيان وفق صحيفة السوداني إن والدة العروسة كانت ترقص رقيصا وصف بالشاذ أثناء حفل الزفاف، معبرة عن فرحتها بزواج ابنتها الكبيرة،
حيث قام عدد من الحضور بثر “النقطة” فئة الخمسينات عليها أثناء رقصها، الأمر الذي اغضب أهل العريس ودفعهم للخروج من الحفل ولا سيما أنهم أسرة محافظة ومتعصبة حسبما ذكره المصدر، بينما قام العريس برمي الطلاق وخرج بعدها لاحقاً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب رقص والدتها… زوج يطلق عروسه أثناء الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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