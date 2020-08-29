معالجات فنية لحماية محطات المياه من الفيضان

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم ، عن تنفيذ معالجات فنية وردميات واقية تمنع تدفق مياه الفيضان الي داخل المحطات، المتاثرة بفيضان النيل.

وقال المدير العام للهيئة انور السادات الحاج،وفق صحيفة السوداني إن الجهود المبذولة افلحت في تنفيذ ردميات ( ترابية واقية) بمحطة مياه الشجرة، وبناء الجسر الحجري الرابط بين البنطون العائم والمحطة، بجانب استخدام طلمبتين لسحب المياه المتدفقه من النيل الى المحطة على مدار 24 ساعة الماضية.

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وأوضح ان المحطة تعمل حاليا بطاقتها القصوي وتحت المراقبة الدائمة ، كذلك نفذت ردميات ترابية واقية في محطة مياه شمال بحري ، بجانب رفع للطلمبات قبل زيادة منسوب النيل وأشار لاخراج طلمبات المحطة ،من دائرة الخطر قبل ارتفاع منسوب النيل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )