تطورات جديدة في أسواق الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسواق الدولار وبقية العملات الأجنبية تطورات جديدة، حيث انحسرت عمليات البيع والشراء بصورة ملحوظة خلال اليومين الماضيين وذلك بعد الحملات الشرسة التي شنتها السلطات المختصة على التجار والسريحة بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم، إلي جانب عمليات التفتيش التي انتظمت عمارة الذهب. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) أن مضاربات تجار الذهب وفتح المعابر أسهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. مؤكدين أن رقابة السلطات حدت من النشاط ولكنها لم تؤثر في الأسعار. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول الدولار اليوم السبت 29 اغسطس 2020م بـ (205) جنيهات، الريال السعودي (54.50) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (55.10) جنيهاً، اليورو (235) جنيه، الجنيه الاسترليني (262) جنيه، الجنيه المصري (12.90) جنيه، الريال القطري (54.90) جنيه.

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