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السبت 29 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
واصلت مناسيب النيل ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباس، حيث سجلت محطة الخرطوم الجمعة 17.48 متر، وهو رقم أعلى بـ22 سم من مستوى سابق سجل عند 17.26 متر.
وفي شندي 18.06 متر ليقترب من أعلى رقم مسجل 18.07 متر، بينما توقعت لجنة الفيضانات أن يصل المنسوب في الخرطوم غدا 17.51 متر ليرتفع يوم الاثنين الى 17.53 متر.
وجددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقام غير مسبوقة، مشيرة إلى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أشارت إلى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق يوم 26 و27 و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية ليوم الأحد، ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب.
كما أكدت لجنة الفيضانات أن محطة مدني سجلت اليوم 20.53 متر، وتوقعت أن تسجل الأحد 20.57 متر والاثنين 20.59 متر، فيما سجلت محطة شندي 18.05 متر لترتفع غدا الى 18.06 وتلامس 18.08 متر وهو أعلى رقم مسجل.
وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.44 متر ومن المتوقع أن تسجل 16.47 متر، بينما سجل سد مروي - الدبة انخفاضا في حدود 14 سم.
ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. محطة الديم ترصد 967 مليون متر مكعب وأرقام قاسية لمناسيب النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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