كورونا يكبد بريطانيا خسائر تتجاوز 900 دولار في الثانية الواحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن بريطانيا تخسر 700 جنيه إسترليني -921 دولارا تقريبا- في الثانية خلال عام 2020 في ضوء غياب السياح بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود ذات الصلة المفروضة على السفر.

وأضاف التقرير أن التكلفة المتوقعة بسبب غياب السياح والمسافرين لأغراض تتعلق بالأعمال والبالغة 22 مليار جنيه إسترليني هذا العام تعود إلى أسباب، منها “الغموض المستمر حول القيود المفروضة على السفر”، ما أثر على نحو مباشر في نشاط الشركات البريطانية والمؤسسات السياحية.

ورغم أن الثقة في الشركات البريطانية زادت، إلا أنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير، فالاقتصاد يواجه صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي، كما يستعد أرباب الأعمال لخفض الوظائف، وفق ما ذكر موقع “فوربس”.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز “هان-جو هو”، “إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بلغ 20%، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير”.

وأضاف: “على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسنًا تدريجيًا في آفاق التجارة وتفاؤلًا بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدن”.

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