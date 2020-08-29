شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شهدت مدينة البدرشين المصرية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم بائع على ذبح عجوز أمام مسجد القرية لرفضه تزويجه من ابنته.
وقالت وسائل إعلام مصرية يوم الجمعة، إن تحريات الشرطة أظهرت أن مرتكب الجريمة هو جار المجني عليه، وكان تقدم منذ فترة قريبة لخطبة ابنة القتيل الذي رفض طلبه، ما أثار غضب الشاب وقرر الانتقام منه.
وأوضحت التحريات أن المتهم تربص بالقتيل وانتظر خروجه من المسجد عقب صلاة الظهر وذبحه من الخلف وسط ذهول المارة.
وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على الجاني وبحوزته سلاح الجريمة، وعند مواجهته أقر بارتكاب الجريمة.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة في مصر.. بائع يذبح عجوزا أمام باب المسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.