حرس الحدود الإيراني: الإمارات اعتذرت وتعهدت بدفع تعويضات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات حرس الحدود الإيراني، عن تسلمها جثتي اثنين من صياديها قتلا على خلفية انتهاكهما المياه الإماراتية، في 17 من الشهر الجاري.

وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، في تصريحات صحفية، “لقد اعتذرت الإمارات عن إطلاق النار على صيادين إيرانيين وقتل اثنين منهم، وتعهدت بالتعويض عن الأضرار وفقا للقانون الدولي”.

وتابع: “تمت إعادة بعض الصيادين الإيرانيين الموقوفين في الإمارات إلى البلاد، وجرى تسليم جثمانيْ صيادين إيرانيين قُتلا في الحادثة”.

️وكانت الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران بعد إطلاق قوات خفر سواحل إماراتية النار على قوارب إيرانية في الخليج واحتجاز أحدها، كما أعلنت، الاستيلاء على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب “الإتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن “خفر السواحل الإيراني احتجز يوم الاثنين 17 أغسطس/ آب سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية”.

سبوتنيك