شركة البروف تلغي لايف فضل أيوب بسبب أحداث كسلا الدامية

ألغت شركة البروف للإنتاج الفني لايف الفنان الشاب فضل أيوب وذلك بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها كسلا منذ الأيام الماضية، هذا ووجدت لفتة الشركة وفق صحيفة السوداني إعجاب جمهورها والذين أثنوا عليها ووصفوها بـ(المحترمة). الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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