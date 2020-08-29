نشرت اللجنة الفنية للفيضان اليوم السبت جدول التنبؤات بمناسيب النيل بالمحطات للثلاثة أيام المقبلة ابتداءً من يوم غدٍ الاحد 30 أغسطس2020. ويتوقع وفقصحيفة السوداني أن تسجل جميع المحطات ارتفاعا في منسوب النيل خلال الثلاثة أيام المقبلة ماعدا محطة دنقلا شمالي السودان. كما يتوقع أن تسجل محطة الخرطوم أعلى منسوب لها في تاريخها منذ مئة عام، بمقاس 17.53 متر خلال يومي الاثنين 31 أغسطس والثلاثاء أول سبتمبر المقبلين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد جدول توقعات مناسيب النيل للأيام المقبلة والخرطوم تسجل أعلى منسوب في تاريخها بعد غدٍ الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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