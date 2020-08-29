وزير المالية السابق “البدوي” يغادر البلاد

علمت مصادر أن وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي سيحزم حقائبه ويغادر البلاد في الفترة المقبلة. المغادرة ليست نهائية.. الوزير سينجز بعض المهام الخاصة في محطتين خارجيتين.. ويقيم أبناءه بالولايات المتحدة.. Advertisements البدوي بحسب صحيفة (آخر لحظة)، أصبح ناشطاً في التفاعل مع منصبه التفاعل الاجتماعي (فيسبوك) عبر التحرر من عبء المالية الثقيل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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