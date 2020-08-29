التيجاني حاج موسى يتعرض لسرقة

تعرض الشاعر التيجاني حاج موسى لسرقة هاتفه المحمول أثناء مغادرته لسيارته لشراء بعض الأغراض من محل تجاري بالخرطوم. Advertisements وقال الشاعر الكبير لمصادر إنه قام على الفور بفتح بلاغ بقسم الشرطة، وشراء هاتف جديد، مضيفاً أنه حزن كثيراً لفقده أرقاماً مهمة بعد الحادثة، مبيناً بحسب صحيفة آخر لحظة، أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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