البروفيسور (عوني قنديل) رئيساً للإتحاد الدولي للإعلاميين

فاز البروفيسور (عوني قنديل) رئيس إتحاد الإعلاميين الأفارقة ؛برئاسة الأتحاد الدولي للإعلاميين.وصرح بتدشين الأتحاد الدولي للإعلاميين الأسبوع المقبل. وقال البروفيسور (عوني) إن الأتحاد تأسس بمشاركة(15)دولة أوروبية وآسيوية،و(9)دول إفريقية. Advertisements وفي ذات السياق قال(عوني) إن الإتحاد سيدشن أفرعه في الدول المشاركة الأسبوع المقبل.

وأشار(عوني) بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الإتحاد سيكون له دور بناء وقوي في المعادلة الإعلامية.

الجدير بالذكر أن (عوني قنديل)تقلد رئاسة إتحاد الإعلاميين الأفارقة لدورتين من(2012 إلى 2020). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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