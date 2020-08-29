ندى القلعة تغني وجوبا “ترقص” للسلام

غادرت أمس الجمعة المطربة الجماهيرية ندى القلعة إلى عاصمة دولة جنوب السودان للمشاركة كمغنية أساسية في حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تحتضنها مدينة جوبا.

Advertisements

وأعربت ندى في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن سعادتها البالغة بالمشاركة بالغناء في هذا المحفل الوطني الكبير الذي قالت إنه يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة السلام بالبلاد. وكشفت عن أنها سوف تقدم أغنيتين خاصتين بهذه المناسبة لدعم عملية السلام بالإضافة إلى بعض أعمالها الوطنية المسموعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)