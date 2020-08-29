عاجل.. السوباط يجدد اعتذاره عن رئاسة الهلال

علمت مصادر أن رجل الأعمال هشام حسن (السوباط) اعتذر مجدداً عن رئاسة لجنة التطبيع الهلالية، وأرسل اليوم خطاباً موجزاً أخطر به د. كمال شداد رئيس اتحاد الكرة بعدم رغبته في قيادة اللجنة، وتفيد متابعات المصادر أن شداد أعلن تمسكه به.
وبحسب صحيفة اليوم التالي ذكر شداد لمن حوله بأن السوباط مطالب بالاعتذار لشعب الهلال لأن الاتحاد لن يلغي القرار بعد صدوره رسمياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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