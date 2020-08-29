عاجل.. رئيس تحرير السودان: ملفات السلام الأساسية تم حسمها

السبت 29 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلن ‏رئيس حركة تحرير السودان، أن ملفات السلام الأساسية في جنوب السودان تم حسمها.

Advertisements وأكد ‏رئيس حركة تحرير السودان، أن بروتوكول السلام في جنوب السودان جاهز للتوقيع. وأشار ‏رئيس حركة تحرير السودان، إلى أن النقاط العالقة بسيطة جدا وغير جديرة بالذكر.

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