عفوا مكتب اعلام وزارة الشباب..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تحدث السيد الدكتور معتصم رحمة مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة لبرنامج عالم الرياضة بالاذاعة القومية نهار امس حول عودة النشاط الرياضي في خبر نقلته هذه الصحيفة في صدر صفحتها الاولى حيث طالب السيد مدير الرياضة بالوزارة في حديثه ومن بعد في تعميم صحفي لمكتب الوزارة طالب من خلاله الصحافة الرياضية بنقل الاخبار من مصادرها حيث لم ينفي التعميم صحة خبر ريمونتاددا والذي حوى ما معناه ان اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق لدراسة امكانية عودة النشاط الرياضي قد فرغت من مهمتها ورفعت توصيتها للوزيرة واشارت ريمونتادا الي ان اللجنة ترى ان لا ممانعة في عودة النشاط الرياضي لكل الاتحادات بعدد دراسة مستفيضة استصحبت الرؤية الصحية واشارت الصحيفة الي انه ينتظر ان يصدر قرارا من جهة الاختصاص برفع الحظر وعندما اشارت الصحيفة الي رفع التوصيات للوزيرة فانها تعني ذلك حتى لو جاء في التعميم غير ذلك لان اللجنة قامت بتشكيلها السيدة وزيرة الشباب والرياضة وطبيعي ان ترفع اللجنة توصياتها للجهة التي شكلتها ومن ثم تقوم تلك الجهة بتحويلها الي حيث تريد او تصدر قرارا فوريا سلبا كان ام ايجابا حول تلك التوصيات..وهذا نص الخبر..( اللجنة رفعت توصياتها لوزيرة الشباب والرياضة

فك الحظر عن النشاط الرياضي بالبلاد

تفيد متابعات ريمونتادا ان اللجنة التي شكلتها السيد وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية الباشمهندسة ولاء البوشي الاسبوع قبل الماضي لدراسة الاوضاع قبل اتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضي قد اكملت اللجنة عملها واجرت اتصالات واسعة مع الجهات الصحية الي غير ذلك ورفعت امس توصياتها للسيدة وزيرة الشباب والرياضة مؤكدة ان لا مانع من عودة النشاط الرياضي لكل الاتحادات..الي هنا انتهى نص الخبر الذي نشرته ريمونتادا لياتي توضيح مكتب اعلام الوزارة ليضيف فقط ان اللجنة تم تشكيلها ببروتوكل قدمت من خلاله كل الاتحادات مقترحاتها وتم تشكيل اللجنة والتي فرغت من دراسة البروتوكول الذي تم رفعه من الوزارة للصحة لاجازته قبل ان تعلن الوزيرة عودة النشاط)..وهنا نص توضيح مكتب اعلام الوزارة..(تصحيح خبر عودة الدورى الممتاز

أوردت صحيفة ( ريمونتادا) خبراً رئيسياً يقول( لجنة الوزارة توافق على عودة الدورى) وتصحيحاً لما جاء في الخبر فإن برنامج عالم الرياضة بالاذاعة القومية تداخل مع الدكتور معتصم رحمة مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الإتحادية على الهواء مباشرة وكان السؤال عن بروتوكول عودة النشاط الرياضي وتحدثت إليهم عن وضع مقترح البروتوكول ومخاطبة كل الاتحادات الرياضية بتقديم مقترحاتها ثم تشكيل اللجنة إلى أن فرغت اللجنة من مراجعة وإعتماد البروتوكول ومن ثم تم إرساله إلى وزارة الصحة كجهة إختصاص للموافقة عليه كتابة و بعد ذلك سيصدر قرار من الوزيرة بإلغاء قرار تعليق النشاط الرياضي عامة ولم يرد تخصيص كرة القدم أو الدوري، وبما إن الوزارة حريصة على عودة النشاط الرياضي إلا إن ذلك يتم عبر قنوات وتدابير صحية بيد وزارة الصحة وهي صاحبة تقييم الوضع الصحي بالبلاد وتحمل المسؤلية كاملة، والوزارة ترجو من وسائل الإعلام الدقة في تناول الأخبار ومن مصادرها مباشرة حتى لايحدث إلتباس أو فهم خاطئ وأبواب الوزارة مشرعة لمن يريد معرفة الحقيقة من مصادرها.

المكتب الإعلامي

*الي هنا انتهى خبر المكتب الاعلامي للوزارة او السيدة الوزيرة واعتقد انه لم يضف سوى كلمة بروتكول وانتظار قرار الصحة حيث لم ينفي خبر اللجنة التي رفعت توصيتها بان لا مانع في عودة النشاط الرياضي بعد دراسة المقترحات والتي اصلا لم تكن ذات جدوى وانما خطوة غير منطقية للوزارة التي الغت النشاط الرياضي دون دراسة مسبقة وبالتالي فان توصية اللجنة بعودة النشاط تؤكد الخطا الذي وقعت فيه الوزارة بتعليق النشاط الرياضي والذي سيلقي بظلال سالبة علي اعداد منتخبنا الوطني الذي سيلعب باسم السودان بعد نحو بضع اسابيع من الان في التصفيات الافريقية امام واحدا من اعتى المنتخبات في القارة السمراء وكيف سيكون وضع الوزيرة ومستشاريها اذا لا قدر الله خسر منتخبنا في ارضه وبين جماهيره..!

*خلاصة القول ان مكتب اعلام الوزارة لم يدقق في مضمون وفحوى الخبر الذي نشرته ريمونتادا من مصادر موثقة وهذه مهمة الصحافة التي تلاحق الاحداث اينما كانت ولا تنتظر ان تخرج الاخبار معلبة من الجهات والمؤسسات الرياضية المختلفة وبالتالي فان التعميم الصحفي الذي صدر من المكتب اللاعلامي لم يكذب مضمون الخبر حتى لو اضاف كلمات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع وسيدصر قريبا قرار فك الحظر وسيكون للريمونتادا قصب السبق وان لم يصدر فلها اجر الاجتهاد…ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*نتمنى ان تراجع السيدة وزيرة الشباب والرياضة وضعية مستشاريتها وتتوقف كثيرا عن القرارات التي تخرج من اروقة وزارتها و تحسب عليها بدلا من ان تحسب لها وهي التي بدات خطوات واثقة استبشر بها الشارع الرياضي خيرا كثيرا..ولكن.

*تترقب جماهير الهلال لجنة تطبيع الهلال بقيادة السيد هشام السوباط وبقية مجموعته!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!