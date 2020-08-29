يتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يوم غدٍ الأحد، يرافقه وفد رفيع المستوى، لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الشقيق، لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام،والذي سيكون بعد غد الإثنين .



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| زيارة هامة من "حمدوك" لمدينة جوبا.. إعرف الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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