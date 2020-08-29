تجدد ظاهرة السرقات بمطار الخرطوم الدولي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطلت من جديد بوجهها الاقبح ظاهرة السرقات بمطار الخرطوم ممايدل على تقاعس امنى ليس جديد على المتابع حيث تعرض رئيس الرابطة الرياضية بالسعودية السابق الباشمهندس يوسف الخضر يوم امس الجمعه الي حادث سرقة امانات لاشخاص بمطار الخرطوم عبارة عن ( مقتنيات وادوية واجهزة موبايل ) …الي ذلك عبر الخضر عن اسفه لحالة تجدد ظاهرة السرقات عبر مطار الخرطوم مطالبا سلطات مطار الخرطوم باتخاذ اجراءات مشددة لمحاربة ظاهرة السرقات التي تحدث للقادميين للبلاد واصفا ما يحدث بمطار الخرطوم نوع من انواع الفوضي … داعيا السلطات بتركيب كاميرات مراقبة في الصالات بهدف الكشف عن سارقي امتعت المسافرين وانزال اقصي العقوبات عليهم .. كاشفا عن فتح بلاغ لدي سلطات مطار الخرطوم بالحادثة .. المادة السابقة شاهد بالصورة..نيولوك للفنانة إيمان الشريف يثير جدل مواقع التواصل المقالة القادمة نجمة تاكل نفسها.. بقلم صلاح الاحمدى

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