هو العمر فيه كم (ملوة بلح)؟.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· ونحن (شفع) كانوا بقولوا علينا (مساليط) – ما عارف التسمية جاءت من وين؟.

· يمكن عشان كنا بنطلع في (الحيط).

· ويمكن عشان ما بنخلي لينا (حفلة) ما بنمشي عليها.

· يمكن عشان كنا ما بنرضى (الحقارة).

· ويمكن عشان كنا بنعرف حميد وهاشم صديق والقدال..وبنغني لي محمد وردي.

· زمان كانوا بقولوا لينا نجيب ليكم (العشاء) وإلّا تسمعوا (خاف من الله)؟.

· كنا كلنا بنقول نسمع (خاف على الله) – وننوم على كدا.

· العشاء مرات فطير بي لبن.

· ومرات حلبة.

· ومرات شعيرية.

· ومرات (خاف من الله).

· المهم كنا (شفع) ودي رواية طبعا مشكوك في صحتها.

· كنا بنتلقط في طرف الحلة – بنتلقط من وين ما عارف؟.

· ونتفق كلنا كدا على اننا نمشي البحر.

· البحر كان موضوع لينا…الناس بقولوا للنيل (البحر)…تكبيرا وإجلالا له.

· بنتلملم ونمشي على (البحر).

· الله يسألني ما كنا بنخلي لينا (طماطمة)– قلت ليكم كنا (مساليط) ، قعدتوا تغالطوا فينا.

· هسع كبرنا.

· وفترنا.

· ونفسنا مرقت من الحوامة.

· (البحر) بقى يجينا لغاية البيت.

· النيل بقى عادي يجيك داخل في الصالون.

· (تجم ود الجزولي) شافع ما براهو …امو رسلتو الدكان يجيب ليها علبة صلصلة وربع كيلو جبنة وصابونة.

· تجم ود الجزولي جاء من الدكان شائل الصلصة والجبنة والصابونة.

· امو قالت ليه : ما لك جايب لي الصابونة (بروة)…كمان الجماعة ديل نقصوا الصابونة.

· تجم ود الجزولي قال ليها : ابدا يا حاجة ..بس الزول القدامك دي جايب ليك الحاجات دي (سابح)…عايم عوامة …وعاوزة الصابونة ما تبقى (بروة).

· امو قالت ليه : مالك جايبها صغيرة كدا ..انت مشيت الدكان البعيد ولّا شنو؟.

· قالوا ليك – والكلام دا خارج (المقرر)…برة العمود يعني.

· قالوا ليك وزير الخارجية مايكل بومبيو وقت زار السودان ما عرف يمشي وين؟.

· مايكل بومبيو جاء عشان يعمل (تطبيع) بين اسرائيل والسودان…قام مشى قابل حمدوك وقابل البرهان.

· وما نجح في العملية التى جاء من اجلها.

· مايكل بومبيو لو عاوز (التطبيع) كان يمشي على الدكتور كمال شداد.

· الايامات دي شداد شغال (تطبيع) ساكت.

· مايكل بومبيو لو مشى على الدكتور كمال شداد ….الدكتور كان (طبّع) ليه في 5 دقائق.

· لا البرهان …ولا حمدوك.

· في واحد سألني قال لي : انت (التطبيع) مع اسرائيل يعني شنو؟.

· ما عرفت اقول ليه حاجة.

· حاولت اتهرب من الاجابة.

· عملت فيها ما سامع.

· او زي كأني مشغول كدا.

· تاني عاد لي السؤال وقال لي انت (التطبيع) مع اسرائيل يعني شنو؟.

· قلت اقول ليه شنو؟.

· سكت.

· عاد لنفس السؤال للمرة الثالثة.

· مرات بتلقى ليك زول يتلحك اسئلة لمن وزنك ينقص النص.

· قلت الظاهر ما عندي نصيب في (الزوغة)…احسن اقول ليه.

· احسن اشرع ليه.

· قلت ليه (التطبيع) يا اخوى لو حصل بين السودان واسرائيل عادي تاني تلقى ليك (يهودي) بياكل ليه في (ام فتفت) في سوق 4 في بري.

· الزول ما فهم!!.

· قال لي يعني شنو؟.

· قلت ليه لو حصل تطبيع ….لو ركبت ليك في (باص الجريف) بتلقى ليك (7) يهود مشمعين في الباص.

· برضو ما فهم.

· قلت احسن ادخل ليه من باب (القروش) – اصلو الزول دا الكلام ما بقع ليه لّا لمن تجيب ليه سيرة (القروش).

· قلت ليه (التطبيع) لو حصل – تاني لو مشيت صراف آلي عشان تصرف ليك قروش ..بتلقى ليك 25 يهودي واقفين قدامك في الصف.

· الزول دا من قلت ليه الكلام دا مسك بطنو – قام اتفجر طوالي فيني ..وقال لي الموضوع لو بقى كدا عاوزين بيه شنو (التطبيع)؟.

· نحن ناقصين.

· تاكلوا معانا (ام فتفت) ما مشكلة.

· تركبوا (باص الجريف) ما مشكلة.

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· كمان جابت ليها وقوف في صف الصرّاف الآلي.

· قلت ليه وانت قايل شنو؟.

· قال لي طيب نحن بنستفيد شنو؟.

· قلت ليه انت موش مرات بتمشي الصرّاف الآلي وما تلقي قروش.

· قال لي كتير.

· قلت ليه لو حصل (تطبيع)…تاني ما بتلقى ليك صرّاف آلي ما فيه قروش.

· زولكم قال لي اخير لينا صرافتنا دي تكون فاضية كدا – من يطّبعوا لينا مع اليهود.

· والله انا ما بقيف لي في صف فيه يهود.

· هي حصلت!!!.

· زمان – الكلام دا بدري …كان عمنا (التبح ود عمر)…بطلع ليه كرسي ويقعد برة تحت الشجرة.

· التبح ود عمر كان عامل فيها (فيلسوف).

· وكنا نحن حسب جننا مصدقين الكلام دا.

· وكنا بنعتبر الكلام البقول لينا فيه دا (فلسفة).

· نشيل ونحفظ فيه.

· التبح ود عمر وقت كان يقعد ليه في كرسي في الشارع …كان أي ولد يمر فيه بثبتو ويقول ليه : يا ود انت ود منو؟.

· الولد بقول ليه : ود الطيب الامين.

· التبح ود عمر بقول ليه الطيب ود الامين خليه …ابوك موش عندو لوري تراب.

· الولد بقول ليه بلحيل.

· التبح ود عمر بقول ليه من دربك دا تمشي على ابوك ..وتقول ليه القروش الشلتها من الشفيع ود عبدالغفار رجعها ليه.

· التبح ود عمر مرة قاعد كدا في الشارع …دخل فيه (قندران).

· شلناه وجري على المستشفى.

· بعد 41 التبح ود عمر وهو في العناية المركزة فتح عينو.

· عاين في الناس حواليه كدا.

· اتلفت في فضاء الغرفة.

· شاف المروحة.

· ومسك اقرب زول منو …وقال ليه الطيب ود الامين رجع القروش الشالها من الشفيع عبدالغفار؟؟.

· التبح ود عمر من قال الكلام دا عرفنا طوالي انو بقى كويس.

· مشينا رفعنا الصيوان…ورجعنا نلعب في (كورتنا).

· ادخل ليكم على الهلال – بعيدا عن الصراع (الاداري) الذي يدور في الهلال الآن.

· تابعت في القنوات المصرية وفي الكثير من المواقع المصرية ، وقوف الاهلاوية عند مباراة الهلال والاهلي المصري الاخيرة.

· كل المصريين يعتبرون ان هذه المباراة التى عبروا منها الى دور الاربعة مباراة بطولة.

· الاهلاوية بأكدوا جسارتهم بهذه المباراة.

· وهذا هو (الهلال) – بعيدا عن الذي يحدث الآن من صراعات.

· أحمد شوبير بعد خسارة الاهلي امام الزمالك خاطب جماهير الاهلي المصري وقال ليهم وهو يتحدث عن فايلر المدير الفني للفريق (كفى انو لعب مباراة العمر امام الهلال في ام درمان وصعد من مباراة صعبة لدور الاربعة).

· الشناوي : في حوار مع قناة الاهلي بعد مباراة الاهلي والزمالك قال للقناة : (أي حد بيتكلم يتكلم احنا مبنسمعش لحد ولا هنركز في الكلام اللي بيتقال بره ، جماهير النادي الأهلي بس هي اللي من حقها تقول اللي هي عايزاه .. واحنا كفريق على قلب واحد وهي دي الرجاله اللي لعبت قدام الهلال السوداني والنجم الساحلي وهي دي الرجاله اللي لعبت قدام صنداونز رايح جاي وهما اللي متصدرين الدوري وهما اللي كانوا موجودين وبيكسبونا ومفيش حاجه اتغيرت واحنا مركزين في شغلنا وبس ومكملين في مشوارنا .. وتاني جمهور النادي الأهلي هو بس اللي من حقه يزعل ويقول اللي هو عايزه واحنا متقبلين ده لاننا هدفنا الوحيد اننا نفرح جمهورنا ونادينا).

· يا جماعة الهلال دا اكبر مما يحدث الآن.

· وفي كل الاحوال – لا خوف على الهلال.

· الهلال قادر ان يكون في الوضع الصحيح.

· والله يشوف الهلال…ويغطي عليه.

متاريس

· عندنا زول في الحلة …كل ما تكون في حاجة نادرة وغالية بقوم يربطها بالعمر.

· مثلا ايام البصل طار السماء كان بقول لينا : (هو العمر فيه كم كوم بصل؟).

· البصل وقتها كان اغلى من الدهب.

· ولمن الفحم يبقى غالي بقول لينا : (هو العمر فيه كم صفيحة فحم؟)…ولمن يكون ما في غاز بقول لينا (هو العمر فيه كم انبوبة غاز؟).

· الايامات دي (النخل) غرق ..وصاحبنا كل ما يدخل ليه في موضوع ويلقى ليه فرقة .. بقول لينا : (هو العمر فيه كم ملوة بلح؟).

· ترس اخير : قالوا لي (النيل الازرق) دخل نفق كبرى الفتيحاب و(النيل الابيض) دخل الجريف …قلت ليهم دا كلو هين …(السوباط) دخل (الجوهرة الزرقاء)!!…غايتو السنة دي الما بتعلم (العوامة) تاني ما بتعلم!!.