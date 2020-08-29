الكيزان يحكمون الهلال !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️ الاتحاد العام لم يحترم الهلال وهو يدفع بالتشكيلة الاسوأ في تاريخ النادي .

▪️تجاهل الاتحاد ابناء الهلال الذين تدافعوا لحمل الامانه واتى بغرباء لا علاقة لهم بالهلال ولا يملكون ولو بطاقة الانتماء .

▪️لجنة تطبيع مكونه من فلول المؤتمر و بقايا الزواحف .

▪️ليس من الفلول فحسب بل من الذين دارت حولهم الشبهات وطاردتهم الاتهامات !!

▪️3 من الضباط الاربعه كيزان من الصف الاول فضلاً اعضاء اللجنه وفيهم عناصر امنيه كيزانيه !!

▪️سقطت اسماء لها وزنها بالهلال و تسيدت شخصيات لا يميزها الا علاقتها بموظف الامن بالاتحاد !!

▪️ليس صحيحاً ان اعضاء التطبيع خارج دائرة الصراع الهلالي فالشخص الذي كانت تستضيفه قناة الكاردينال ليشتم جمهور الهلال ومعارضي الكاردينال ظهر اسمه ضمن اعضاء اللجنه !!

???? الذين اعتذروا عن التكليف احسنوا قراءه الملعب فاللجنه الكيزانيه ستُجبر اجباراً على الاستقاله والهروب .

▪️ثوار الكيان لن يدعوا الكيزان يحكموا الهلال ولو لساعه .

▪️لجنة التطبيع وحّدت الاهله ذلك ان جماعة الكاردينال اول من عارض لجنة سوباط بل وتقدمت بشكواها للجنة ازالة التمكين .

▪️لاول مره ، الكاردينال وخصومه في خندق واحد .

▪️لجنة تطبيع بلا حاضنه وبدعم من صحفي واحد لاغير !!

▪️الزميل (الرشيد) عراب اللجنه الجديده والرئيس الفعلي للجنه يمكن ان ينقلب عليها ان لم تنفذ التعليمات وتستجيب للاوامر .

▪️اسمعوا الكلام يا عيال واستفيدوا من درس الكاردينال فالرشيد قلموا حااااار .

???? قدم تجمع التنظيمات المليادير عيسي عبد المنعم لمقعد نائب الرئيس واختار الاتحاد الكوز الطاهر يونس !!

▪️عيسي (ملك الدهب) واحد اثرياء افريقيا لا السودان فقط .

▪️كان بامكان عيسى تحويل الهلال لــ (مازيمبي تو) لولا الزواحف والفلول .

▪️تتوفر في عيسى كل الشروط الشداديه واول ذلك البعد عن الصراعات عكس مكوك الخلافات الطاهر صاحب الطعون الفاشله ضد مجلس البرير .

▪️لا مقارنه بين القدرات الماليه لعيسى والرصيد المتواضع للطاهر الذي لم نسمع عن دعمه للهلال ولو بفلس .

▪️الطاهر الذي يبشر الاهله بهلال غير مسبوق اسند اليه البرير لجنة الاستثمار فكان الفشل يمشي على قدمين .

▪️لا اقول ان جلوس الطاهر على مقعد نائب الرئيس اكبر اهانه للمنصب لكني اقول راجعوا التاريخ وتذكروا من جلس على هذا المقعد .

▪️تذكروا التجاني محمد ابراهيم ، حاج البلوله ، الطاش ، حسن هلال وقاهر الظلام .

▪️وا هلالاه .

???????? كلام سياسه .

▪️اعتصام امبده ليس بعيداً عن احداث كسلا وقبلها كوارث بورتسودان والجنينه والقضارف .

▪️كل هذه التوترات من تدبير اخوان الشيطان حتى لو كانت اللافتات المرفوعه خاصه بلجان المقاومه والتغيير .

▪️هذه اللجان باتت مخترقه والا فكيف تحارب الثوره بذات اساليب مقاومة العهد البائد من متاريس وحرائق !! .

▪️اعتصام امبده منح السلطه 48 ساعه لانفاذ 19 مطلب كل مطلب منها يحتاج لــ 10 سنوات !!

▪️من مطالب الاعتصام تحسين اضاءه سوق ليبيا بمحولات اضافيه ووضع كاميرات مراقبه وتوصيل المياه لكل الاحياء وعدم اجازة قانون الحكم الاتحادي و صرف ايرادات المحليه على المحليه فقط ، تشغيل اهل المحليه و تدريس الدين المسيحي وغير ذلك كثير !!

▪️المعتصمين بضع عشرات لا يشكلون 1% من سكان امبده .

▪️إن لم تفرض الدوله هيبتها فستتكرر مثل هذه التلفتات الكيزانيه المتدثره بالثوريه .