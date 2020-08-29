اليوم يبدأ الهلال عهدا جديدا ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

و.. يتهمون رئيس الهلال المنتظر السوباط (بالكوزنة) وهو برئ منها براءة الذئب من دم بن يعقوب ، نعم الرجل تاجر ، لجأت اليه دولة الكيزان ليمدها بالوقود ، والدقيق ، فعمل معهم (تجاريا ) وليس (تنظيميا) فافاد وطنه ، واستفاد من تلك التجارة الحرة فما العيب ان ياتي رئيسا للهلال ، وهو في كل الاحوال افضل مليون مرة من الخديوي الذي حكم الهلال لست سنوات تواليا لم يشهد فيها نادي الهلال ادنى استقرار ، اضف لذلك فان الرجل فترته لا تتعدي الاشهر الثلاثة ، تكفل فيها بحلحلة كافة الديون والمطالبات المالية التي خلفها الخديوي والمتعلقة باللاعبين الاجانب والمدربين والتي تقارب ل(مليون) دولار بالتمام والكمال اذا اضفنا لها حقوق اللاعبين الوطنيين والمدربين الوطنيين وموظفي النادي والعمال الذين لم يستلموا راتبا لمدة قاربت العام ، تلك تركة الخديوي صاحب القوة المالية الضاربة او كما قال ، سيقوم بتسديدها السوباط ، اما مسالة انه مريخي فتلك فرية كبرى الغرض منها التشويش على الاهلة حتى يرفضوه قبل ان يتولى الرئاسة ونحمد لمن قدمه ان اصدر بيانا ضافيا ابان فيه الحقائق مجردة ونفى تلك التهمة ، نسميها تهمة لان الرجل كما علمت من اخوة اعزاء لا علاقة له بالمريخ اصلا ، وربما كانت له علاقة بالاخ جمال الوالي رئيس نادي المريخ ، ويمكن ان يكون قد ساهم مع الاخ جمال ، وعندما دفع السوباط لجمال دفع له في شخصه وليس دعما للمريخ كما كان يفعل معظم الاهلة بدعم المريخ على راسهم الاخ الحبيب صلاح ادريس والعم المرحوم بابكر ودالجبل ، هولاء رغم هلاليتهم الصارخة الا انهم دعموا المريخ عشان خاطر جمال الوالي الذي تربطهم به علائق كبيرة للغاية ، وهذا الدعم لم ينقص من هلاليتهم شئيا .

من قديم الزمان اشتهر الهلال بدعم اخوته في المريخ ماليا ، واداريا ويكفيه فخرا ان دعمه باعظم الرؤساء (حسن ابوالعائلة ) الذي ارتدى شعار الهلال لاعبا ثم تحول للمريخ لدعمه فنيا ، ثم تحول للعمل الاداري فصار اعظم الرؤساء الذين تولوا رئاسة نادي المريخ ، كما ان هناك اقاويل اخرى عن انتماء الاخ الحبيب جمال الوالي للهلال عندما كان طالبا بجامعة بيروت بالاسكندرية والتي درس فيها القانون ، وهذا الانتماء بالطبع لن يقدح في تحول الوالي للمريخ رئيسا حتى صار انشودة في شفاه الجماهير المريخية .

وكما علمنا فان القائمة تضم الاخ الحبيب الطاهر يونس احد الشباب الممتلئ حبا وعشقا للهلال وفوق هذا وذاك فهو اداري من طراز فريد ، رجل منظم ، واضح ، صاحب افكار نيرة ، سبق له العمل منتخبا بمجلس الامين البرير فلم يطيب له المقام فرحل مع اخوته الكاروري وعصام كرار .

وكنت اتمنى ان يوافق الاخ الفاضل التوم على الدخول مع هذه اللجنة ، فالطاهر التوم صاحب الشخصية القوية كان قادرا ان يفرض هيبته وهيبة الهلال من خلال توليه زمام الامور المالية بنادي الهلال ، وهو الاخر عمل في مجلس الاخ الحبيب الحاج عطا المنان واظهر اداء متفردا حتى بات يشار اليه بالبنان .

كما تضم القائمة ايضا الاخ الحبيب اسماعيل عثمان السيد ، وحسب وجهة نظرى الشخصية فان اسماعيل تاخر دخوله لمجلس الادارة ، فالامكانات الكبير ، والتفكير العميق الذي يتمتع به اسماعيل ستجعلان منه اداريا فذا خلال فترة وجيزة ، اسماعيل خبر المجالس جيدا ويكفيه فخرا انه خريج مدرسة الراحل المقيم الطيب عبدالله اذ عمل في كل اللجان المساعدة ابان تولى البابا رئاسة نادي الهلال ، ثم عمل مع الخكيم واكتسب خبرات مهولة .

اخيرا اخيرا ..!

مما لاشك فيه ان هذه اللجنة التي ستعلن اليوم للاهلة ستواجه بحرب ضروس من فلول الاعلام الخديوي ، لانهم يرون ان الهلال لا يمكن ان يديره اي فرد خلاف الخديوي ، ليس هذا فحسب بل ان هولاء خططوا ليحكموا الهلال لمدة (25) سنة كما قال الخديوي بنفسه ، لكن رجالات الهلال الاقوياء الذين طاردوا الرجل في المحاكم والنيابات جعلوه يفر بجلده ، وهنا لابد ان نحي الاحباء في تجمع الهلاليين ، ونخص بالذكر الاخوة ايهاب الحجازي ، والمهندس رامي كمال (والريس) احمد اسماعيل كما احب ان اناديه ، هولاء الشباب الذين يمتلؤن حبا وعشقا للهلال رفضوا ان يكونو من ضمن زبانية الخديوي لان هلاليتهم فوق كل شئ ، وغيرهم كثر من الاهلة الشرفاء الذين وقفوا وقفة رجل واحد من اجل ان يعود الهلال لاهله ، وبحمد الله الان قطعوا خطوة كبيرة في الوصول لهذا الهدف .

اخيرا جدا ..!

كل الاهلة في انتظار الاعلان الرسمي للجنة التطبيع لتبدا الخطوة الاهم في تاريخ الهلال وهي السعى لعضوية نظيفة مبراءة من العيوب او الانتماء ، عضوية داعمة للهلال في كل شئ ، لان التصحيح الفعلي في الهلال يبدأ بضرورة تنقية العضوية من الشوائب التي اضرت بالهلال ضررا بليغا وجعلت من الخديوي رئيسا للهلال .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء